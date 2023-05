Spalletti, pochi dubbi sull'addio al Napoli L'allenatore azzurro è passato da frasi "sibilline" a parole più chiare sulle sue intenzioni

Un quasi addio, seppur non annunciato ufficialmente. Ma le parole di Luciano Spalletti, dapprima sibilline, sono diventate mano mano sempre più concrete. L'allenatore del Napoli rimanda l'ultima parola a tempi futuri: "Decisione già presa, non si torna indietro. Più in là lo diremo", ha spiegato riferendosi al presidente De Laurentiis. Non sembrano margini di speranza, anche se con il patron del Napoli nulla si può escludere, neppure una clamorosa opera di convincimento. Ci sarà tempo fino al 4 giugno, perché è ad allora che sembra essere stato rimandato l'annuncio. Intanto i tifosi si chiedono chi prenderà il posto di Spalletti, e si affidano all'esperienza di De Laurentiis. Per quanto riguarda il toscano, invece, le sue parole fanno pensare all'intenzione di prendersi un anno sabbatico.