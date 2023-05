IL PIZZINO SPOT di Urgo: Di chi (non) giudica Il caso Juventus divide il mondo del calcio: una sentenza che fa discutere

Temo che il calcio sia ai titoli di coda, e purtroppo non solo in Italia. La Juventus si è vista ridurre la precedente penalizzazione da -15 a -10, con un colpo di spugna alle condanne precedentemente inflitte a ben 7 suoi dirigenti, Nedved compreso (e ciò è veramente inquietante). Dal canto suo la società bianconera si lamenta, mentre giustizialisti e avversari la menano con il potere, i soldi, le forze occulte del male e bla bla bla. Insomma un colpo alla botte e un colpo al cerchio della Corte Federale d'Appello della Figc, badando a far bene la parte di chi (non) giudica.