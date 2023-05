Festa del 4 giugno, 14 maxischermi nelle piazze e diretta Rai Dopo la partita contro la Sampdoria la premiazione ufficiale per il Napoli campione d'Italia

Quattordici maxischermi per l’ultima serata di festa-scudetto, il 4 giugno, nelle piazze di Napoli e di alcuni Comuni della Provincia. Questo il piano per il giorno in cui i lNapoli alzera la Coppa dello scudetto al Maradona dopo il match con la Sampdoria. A fornirne i dettagli è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

È il progetto finale del Comune di Napoli e della Città Metropolitana che attendono domani l’ok della Rai per trasmettere la festa sugli schermi. Di tutto questo si è parlato nel corso di una nuova riunione in prefettura, con tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’evento. La trasmissione dovrebbe partire dalle ore 21, dopo la fine della partita del Napoli contro la Sampdoria, che viene trasmessa dalla tv a pagamento su Dazn. Ieri la coppa scudetto è arrivata a chiaia, oggi sarà possibile visitarla.