Napoli, De Laurentiis alla ricerca del nuovo allenatore Il presidente sembra rassegnato all'addio di Luciano Spalletti

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è al lavoro per trovare il nuovo allenatore dopo l'addio a sorpresa di Spalletti. Il Corriere dello Sport scrive così del patron: "Si muove dentro i propri schemi, senza alterarli, men che meno frantumarli: ha una serie di opzioni, un cellulare a portata di mano, e a chi gli sta intorno diffonde la serenità che serve".

«Ho parlato già con cinque tecnici». Uno è Antonio Conte, che ha detto ni; un altro è Nagelsmann, che il Bayern libererebbe solo su bonifico da dieci milioni di euro; gli altri sono avvolti nel mistero più fitto, che alimenta il feuilleton.



"Luis Enrique (che per il quotidiano è ora in cima alla lista) non è chiaramente l’unico candidato alla panchina, va contemplato nella strategia il pericolo che possa arrivare un «no, grazie»: ma De Laurentiis ha un piano-B, un piano-C, forse pure il piano-D". Gli altri nomi sarebbero quelli di Thiago Motta e Sergio Conceicao.