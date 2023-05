De Laurentiis: "Stare a Napoli è un privilegio, non un obbligo" Il presidente sul palco con Gigi D'Alessio: "Vogliamo ancora vincere, vincere e vincere"

"Napoli, Napoli" cantata da Nino D'Angelo al concerto di Gigi D'Alessio. Sul palco anche Raspadori, Simeone, Kvaratskhelia e Simeone che si scambiano qualche passaggio col pallone ed alla fine del brano l'annuncio di De Laurentiis che fa gioire D'Angelo: "Nella prossima stagione questo sarà l'inno ufficiale del Napoli" e parte il boato di Piazza Plebiscito.

Aurelio De Laurentiis è stato ospite sul palco di Gigi D'Alessio e ha parlato anche ai tifosi, guardando al futuro con grande ottimismo: "Lo scorso giugno io vi promisi, azzardando, che avremmo portato lo Scudetto a Napoli e ci siamo riusciti. Adesso abbiamo aperto un ciclo insieme a voi, adesso dovete ritrovare quella pazienza. Abbiamo aperto un ciclo e nei prossimi anni dobbiamo vincere ancora tutti insieme".

"Stare a Napoli è un privilegio, non un obbligo". Con queste parole ha risposto Aurelio De Laurentiis, direttamente dal palco del concerto di Gigi D'Alessio a Piazza Plebiscito (dov'erano presenti anche alcuni membri del Napoli) ai cori dei tanti tifosi azzurri presenti all'evento che inneggiavano il nome di Luciano Spalletti. Una replica che può essere vista come un messaggio dopo le tante voci di addio, probabilmente proprio per volontà dell'allenatore.