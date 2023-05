IL PIZZINO SPOT di Urgo: Un errore di calcolo Il ruolo dei capipopolo che provocano un sentimento di tenerezza, ma anche di commiserazione

Nei confronti dei capipopolo ho sempre avuto un sentimento di tenerezza, ma anche di commiserazione. Pensano di dar voce a una moltitudine ma, come spesso accade quando c'è di mezzo questo eterogeneo e mutevole aggregato di persone, alla fine a stento riescono a rappresentare sé stessi.

Temo sia quanto successo a Luciano Spalletti il quale, fregandosene di chi, simpatico o antipatico che sia, gli paga lo stipendio, fa dichiarazioni d'amore (solo) per un popolo - quello azzurro - che non deve però fare i conti (anche) per lui a fine mese. Un errore di calcolo madornale.