I campioni del grande Napoli: la presentazione del libro con il Pampa Sosa L'ultimo libro di Sarnataro e Matarazzo racconta i giocatori che hanno fatto la storia del club

Un incontro nel salotto buono di Napoli per parlare del terzo scudetto e delle leggende azzurre. E' la ratio della presentazione de “I Campioni del grande Napoli- Dalla fondazione al Terzo Scudetto” (384 pagine, prezzo 9,90 euro, Newton Compton Editori), il libro scritto da Giampaolo Materazzo e da Dario Sarnataro, in programma alle ore 18 di mercoledì 31 maggio, in una location elegante, gli uffici della Mediolanum in via Filangieri, a Napoli. Ospite d'eccezione sarà Roberto "Pampa" Sosa, il primo acquisto dell'era De Laurentiis, attaccante argentino nel cuore dei tifosi e presente, ovviamente, come "campione" del Napoli nel volume. Insieme a lui il giornalista Mediaset Carmine Martino e tanti altri ospiti, tra giornalisti, ex azzurri, scrittori, tifosi vip del club azzurro e diverse sorprese.

Sarà l’occasione per illustrare il contenuto del volume, una galleria di ritratti dei campioni d’Italia, con il racconto delle partite, le gesta, i retroscena e le dichiarazioni di tutti gli eroi dello scudetto appena vinto dal Napoli. Da Osimhen a Kvaratskhelia, da Kim e Lobotka sino a Di Lorenzo, Anguissa, Spalletti, De Laurentiis e a tutti gli altri protagonisti. Insieme ai neo-campioni d’Italia ci sono anche i ritratti di tutte le leggende del Napoli dal 1926 ad oggi: Maradona, Careca, Jeppson, Sallustro, Pesaola, Vinicio, Altafini, Lavezzi, Cavani, Hamšík, Insigne, Higuain, Mertens e molti altri, compresi i dirigenti e gli allenatori più importanti della storia di 97 anni del Napoli.

Appuntamento dunque a mercoledì prossimo alle ore 18, presso la sala conferenze dell'ufficio dei consulenti finanziari della Banca Mediolanum, in via Filangieri, 34, a Napoli, a due passi da Piazza dei Martiri, per la presentazione de “I Campioni del Grande Napoli” (Newton Compton Editori).