IL PIZZINO SPOT di Urgo: Un altro bidone Riflessioni su Matteo Marcenaro, l'arbitro di Bologna-Napoli, enfant prodige dei direttori di gara

Se Matteo Marcenaro, l'arbitro genovese appena trentenne di Bologna-Napoli, è considerato l'enfant prodige dei direttori di gara italiani, c'è veramente da essere preoccupati. Il giovane fischietto ligure, infatti, non ha fatto altro che arbitrare nel (cattivo) solco degli altri direttori di gara italiani prima di lui, sanzionando tutto il possibile (e anche di più) contro il Napoli - comminando perfino tre cartellini gialli agli azzurri per falli veniali in una partita poco più che amichevole - e sorvolando su tutto dal Bologna fuori e dentro l'area. Insomma, un altro bidone.