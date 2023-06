Nuovo allenatore, Italiano sarebbe il preferito dalla Serie A Il presidente De Laurentiis aspetterà la finale di Conference League della Fiorentina

Tra la festa scudetto e la ricerca del prossimo allenatore: il Napoli si prepara a salutare Luciano Spalletti domenica al Maradona, quando sarà consegnato il trofeo ufficiale alla squadra e ci sarà un'altra serata all'insegna di ospiti e musica, con maxi schermi in città e nei comuni della provincia. Per chi non sarà in strada diretta su Rai 2 a partire dalle 21. Intanto, il presidente Aurelio De Laurentiis prosegue la ricerca del nuovo allenatore: dopo la frenata per Luis Enrique resta la pista estera. Stavolta è il portoghese Sergio Conceicao uno dei possibili favoriti. Il presidente azzurro lo contattò due anni fa prima di scegliere Spalletti, ma sul tecnico del Porto ci sarebbe una pesante clausola rescissoria.

Restano, quindi, valide le alternative dalla Serie A: Vincenzo Italiano e Thiago Motta sembrano i due profili più graditi. Da capire se il patron azzurro punterà su un nome di esperienza e prestigio internazionale, oppure se proverà a scommettere su un tecnico emergente, un po' come quando scelse Sarri. De Laurentiis ha parlato di dieci allenatori opzionati, ma la sensazione è che si saprà qualcosa di più solo la prossima settimana. Non a caso la Fiorentina di Vincenzo Italiano mercoledì prossimo giocherà la finale di Conference League: altro indizio che porta al tecnico dei viola.