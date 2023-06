Non solo Spalletti: anche Kim oggi saluterà il Napoli Il difensore coreano è molto vicino al Manchester United

"Ringrazio tutti quelli che ho incontrato in questi due anni per me indimenticabili. Ringrazio un gruppo di calciatori straordinario, una città nata per il calcio". Queste le parole di Luciano Spalletti nella sua ultima conferenza stampa da allenatore del Napoli alla vigilia della gara contro la Sampdoria. "Abbraccio con De Laurentiis? C'è un'aria di o me o lui e io non voglio che ci sia questa divisione - ha spiegato - Nessuno dei due deve annullare l'altro, abbiamo lavorato benissimo tutti insieme. Il senso dell'abbraccio era quello: volevo giocare anche un po' cancellando queste insidie che si sentono nell'aria".

Poi ha spiegato: "Quando abbiamo capito che avremmo vinto lo scudetto, ho iniziato a dire alla squadra che avremmo visto la città esplodere di gioia. Ora mi rendo conto di aver parlato per mesi di qualcosa che nemmeno io conoscevo. Napoli non va immaginata, è molto di più dell'immaginazione. Napoli va vissuta e allora ci si rende conto di quello che è. Probabilmente sono sempre stato un po' napoletano, avevo bisogno di questi due anni per diventarlo del tutto", ha detto Spalletti, che domani riceverà il saluto dei suoi tifosi. Addio anche per Kim Min-jae, che oggi sarà squalificato, mentre dovrebbero rimanere fuori anche Olivera e Politano. Recuperato Mario Rui. Il coreano, così come Spalletti, saluterà il Napoli perché il Manchester United sembra intenzionato a far scattare la clausola rescissoria.