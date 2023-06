Napoli, è tempo di pensare al prossimo allenatore: gli indizi portano a Italiano L'allenatore della Fiorentina dovrebbe essere quello in cima alla lista di De Laurentiis

Ultimo atto della magica stagione del Napoli: al "Maradona" prima la vittoria contro la Sampdoria e poi la consegna del trofeo dello scudetto. Stadio pieno per la grande festa, con il lungo spettacolo musicale che è proseguito fino a notte fonda. E' stata anche la serata dell'addio a Spalletti, che emozionato ha salutato i tifosi, ma ribadendo che non ha intenzione di cambiare idea: sarà addio, e ora toccherà al presidente De Laurentiis scegliere il prossimo allenatore. Il patron ha ribadito che servirà tempo, allargando la lista dei candidati a ben 20 nomi, che sta scegliendo sondando l'intera Europa. Incassato l'ultimo "no", quello del ct della nazionale Roberto Mancini, un candidato possibile resta Vincenzo Italiano.

Ma prima bisognerà attendere la finale di Conference League della Fiorentina, in programma mercoledì. Intanto la squadra da oggi è in vacanza: ieri dovrebbe aver salutato anche il difensore coreano Kim, che farà ritorno in patria per svolgere il servizio militare ed è atteso dal Manchester United, che sarebbe pronto a pagare la clausola di 60 milioni di euro. Futuro da decifrare anche per tanti altri azzurri, da Osimhen, che ha rimandato il discorso al presidente "Decide lui", ha detto, ai giocatori come Lozano e Zielinski, vicini alla scadenza. Per quanto riguarda la partita, è arrivata la 28esima vittoria, che ha portato la squadra a toccare quota 90 punti. Secondo miglior risultato della storia.