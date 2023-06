Dopo l'addio di Spalletti tanti nodi per De Laurentiis: da Osimhen a Giuntoli Prima della partenza per gli Stati Uniti ci sono diverse questioni da risolvere

Tutto da fare in fretta, prima della partenza per gli Stati Uniti. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si prepara a numerosi impegni prima di trasferirsi per qualche settimana a Los Angeles, dove rimarrà fino alla fine del mese. In agenda la scelta del nuovo allenatore, e la risoluzione del rapporto col ds Giuntoli. Situazioni in divenire, senza dimenticare la presentazione del ritiro in Abruzzo prevista per domani e le situazioni relative a calciatori come Osimhen e Kim, a rischio partenza. Con il coreano che sembra destinato al Manchester United tramite la clausola rescissoria, resta da capire se ci sono possibilità di trattenere l'altro gioiello azzurro. Victor Osimhen ha altri due anni di contratto, e potrebbe essere tentato da importanti offerte, in particolare dalla Premier League.

Per questo motivo il presidente incontrerà gli agenti dell'attaccante, probabilmente già questa settimana. Si parlerà di futuro, col patron azzurro che proverà a offrire un rinnovo importante per rimandare l'addio dell'attaccante. La proposta potrebbe essere di un maxi ingaggio nonostante il salary cap: fino a 7 milioni di euro, ad esempio. Come mai nessun giocatore della storia del Napoli. E soprattutto De Laurentiis vorrebbe dimostrare di non avere alcuna esigenza di fare cassa col nigeriano: per questo l'obiettivo sarebbe trattenerlo almeno due stagioni, fissando però una clausola rescissoria a partire dalla stagione 2024/25 per garantire il giocatore nel caso voglia andare via.