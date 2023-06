De Laurentiis aspetta la Conference prima dell'affondo per Italiano Il presidente del Napoli attende l'ok di Commisso per iniziare la trattativa

Anche se con De Laurentiis è sempre difficile fare previsioni, sembra essere Vincenzo Italiano la prima scelta per il successore di Luciano Spalletti. L'allenatore della Fiorentina non è un profilo dal curriculum internazionale, ma garantirebbe continuità tattica col gioco di Spalletti e le giuste motivazioni e la voglia di buttarsi in un'avventura complicata, visto che migliorare questa stagione del Napoli è praticamente impossibile. Tuttavia, il tecnico viola è impegnato nella Conference League. Domani la finale della sua Fiorentina contro il West Ham. De Laurentiis non intende fare alcuno sgarro all'amico Rocco Commisso, presidente del club viola. Per questo aspetterà la partita prima di chiedere l'autorizzazione ad aprire una trattativa.

Da Firenze non sembra esserci l'intenzione di blindare Italiano a tutti i costi, tanto che si fa il nome di Aquilani come suo successore. Tuttavia, De Laurentiis dovrà parlare con lui e con Fali Ramadani, agente dell'allenatore che cura anche gli interessi di Sarri. Probabile che arriverà, quantomeno, una importante richiesta economica e forse anche garanzie tecniche per mantenere il Napoli altamente competitivo. Del resto è stato proprio De Laurentiis a parlare di ambizioni di vittoria della Champions League: comprensibile che il nuovo allenatore degli azzurri abbia quantomeno paura di bruciarsi.