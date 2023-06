Italiano al Napoli: ora tocca all'allenatore chiedere di lasciare la Fiorentina De Laurentiis prende atto delle parole di Commisso, che vorrebbe trattenerlo: non interverrà

La finale di Conference League è archiviata: è andata male a Vincenzo Italiano, che non conquista il trofeo. Anche il presidente De Laurentiis ha ammesso che l'allenatore viola è nel mirino del Napoli, ma non c'è alcuna intenzione di interferire con l'amico Commisso, patron della squadra toscana. "Se lui si libera, allora se ne potrebbe parlare", ha confessato De Laurentiis, mandando chiari segnali agli agenti dell'allenatore. Lo stesso Italiano è stato abbastanza criptico, rispondendo che parlerà con Commisso del futuro, e a chiara domanda sulla permanenza in viola ha risposto con un generico "non ci sono problemi", salvo poi parlare del prossimo mercato. Anche Commisso ha messo Italiano come punto fermo, facendo capire che il rapporto continuerà.

Del resto l'allenatore nato in Germania ha un altro anno di contratto. Per questo, se vorrà cedere alle lusinghe del Napoli, dovrà apertamente chiedere di andare via. Compito che toccherebbe agli agenti, che potrebbero prospettare un'importante offerta da parte del club azzurro. A quel punto deciderà Commisso se trattenere o liberare l'allenatore. Occorrerà un po' di tempo, e non si può dare per scontato che Italiano voglia davvero andare via. De Laurentiis ha ben presenti le alternative: Rafa Benitez è un porto sicuro, e aspetta solo una chiamata. Anche Galtier, oggi al Paris Saint Germain, si sarebbe proposto. Libero anche l'ex Roma Rudi Garcia, nome che è spuntato nelle ultime ore.