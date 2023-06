IL PIZZINO SPOT di Urgo: Vero Cuadrado? Da Torino le assurde pretese per ottenere Giuntoli dal Napoli. E si ribalta la realtà

Mi pregio di rispondere a Marcello Chirico, giornalista torinese di nascita e juventino sfegatato di adozione, il quale ha recentemente dichiarato: "Perché il Napoli non dà il via libera all'attuale Direttore Sportivo degli azzurri per andare alla Juventus? Perché a Napoli vivono di dispetti, altrimenti non si spiega. Inutile negarlo: noi della Juventus siamo l'ossessione dei partenopei. Se fossimo stati un altro club probabilmente il sì di De Laurentiis sarebbe già arrivato".

Quando si dice ribaltare la realtà, come un tuffo carpiato senza essere toccati. Vero Cuadrado?