Napoli, spunta un candidato a sorpresa: è Paulo Sousa della Salernitana De Laurentiis sarebbe pronto a "soffiare" il portoghese all'amico Iervolino

Sky ha parlato del nuovo allenatore del Napoli, lanciando un'altra forte candidatura: Paulo Sousa, a sorpresa, dalle ultime ore è entrato pienamente nella lista di De Laurentiis. C’è stato un incontro a Roma tra il presidente del Napoli e il tecnico portoghese. C’è una clausola da un milione di euro per liberarlo dalla Salernitana, ma visti gli ottimi rapporti tra i presidenti si potrebbe trovare un'intesa. Sousa aveva preso qualche giorno di tempo per dire si o no al club di Iervolino e potrebbe anche lasciare Salerno per andare al Napoli.