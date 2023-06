De Laurentiis su Sousa: la piccola contraddizione sulle "squadre amiche" Il presidente del Napoli ha chiamato l'allenatore della Salernitana

Una lista sempre più affollata, un incontro dietro l'altro. Prosegue la ricerca da parte del presidente Aurelio De Laurentiis del nuovo allenatore del Napoli. Tra rifiuti (come Luis Enrique o Thiago Motta) a trattative saltate ancora prima di nascere, come per Italiano, il patron azzurro continua a sentire vari tecnici. E non mancano gli incontri: dopo la cena con Garcia a Roma spunta pure quella con Paulo Sousa, allenatore della Salernitana. Una notizia venuta fuori in sordina e che sta trovando riscontri. Sempre imprevedibile il presidente azzurro, che appena pochi giorni fa aveva detto di non voler disturbare club amici chiedendo i loro allenatori sotto contratto. Eppure Paulo Sousa ha una clausola per il prossimo anno appena esercitata: esiste, tuttavia, un periodo per far scattare una penale in modo da liberarlo automaticamente.

Se De Laurentiis davvero vuole il portoghese, dovrà quindi pagare almeno un milione di euro. Ma i nomi non finiscono qui: Rafa Benitez continua a proporsi, facendo capire - però - che il presidente ha altri pensieri. E non si possono escludere ulteriori sorprese: lo "sgarbo" alla Salernitana potrebbe portare a Napoli il tecnico che poco più di un mese fa ha rimandato la festa scudetto. Tifosi perplessi dalla ridda di voci, ma De Laurentiis ha la massima fiducia del popolo azzurro. Resta in secondo piano la situazione ds, con Giuntoli attualmente separato in casa. Lo aspetta la Juventus, ma non è detto che De Laurentiis lo liberi. Per quanto riguarda Kim, infine, la partenza in direzione Manchester United sembra molto probabile, per non dire certa.