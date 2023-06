IL PIZZINO SPOT di Urgo: Chiamare ore pasti Il rebus allenatore, De Laurentiis tra pranzi e cene con gli aspiranti al dopo Spalletti

Finito il tormentone Vincenzo Italiano - un quotidiano sportivo nazionale ha titolato compiaciuto "Italiano non tradisce!" - siamo ora passati all'esterofilia spinta. Sono attualmente in lizza per diventare prossimi allenatori del Napoli dopo il già rimpianto Luciano Spalletti, secondo i soliti bene informati o gli altrettanti soliti cercatori di scoop e di notizie strampalate, praticamente tutti i più importanti allenatori stranieri liberi sul mercato: da Enrique a Nagelsmann, da Galtier a Garcia. De Laurentiis ora pranza con uno ora cena con un altro. Chiamare ore pasti per saperne di più.