Kvaratskhelia premiato come miglior giovane della Champions League Allenatore, prosegue la ricerca di De Laurentiis: Sousa sembra in "pole"

Una candidatura improvvisa, ma che sta prendendo man mano posizione. Aurelio De Laurentiis pensa anche a Paulo Sousa come nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico della Salernitana entra con prepotenza nella lista del presidente azzurro. Potrebbe essere lui l'erede di Luciano Spalletti, anche se da sciogliere ci sono ancora delle riserve. Al di là dei problemi del portoghese per liberarsi dal suo attuale club, il patron si sarebbe preso 24 ore per riflettere. Sta valutando quale scelta fare, ma tenendo ben presente la candidatura dell'ex ct della Polonia. Tra i due ci sarebbe già stato un incontro, con la disponibilità di Sousa ad accettare. Non teme le pressioni e avrebbe voglia di allenare finalmente una grande squadra, cosa che in carriera non è ancora riuscito a fare.

Ambizioni reciproche alte, visto che De Laurentiis ha parlato di voler vincere la Champions e di provare a fare il bis in campionato. Per questo la scelta è complicata: ci sarebbero almeno altri tre candidati. I francesi Galtier e Garcia, con quest'ultimo svincolato e che potrebbe essere ingaggiato in tempi più brevi. Galtier, invece, è ancora sotto contratto col Paris Saint Germain. Aspetta una chiamata anche Rafa Benitez, pure lui libero che si è ampiamente proposto. Eppure la scelta spetta solo a De Laurentiis. Incontri e valutazioni potrebbero spiazzare e non portare al risultato previsto. Ma con ogni probabilità da domani si entrerà nella settimana decisiva. Intanto la Champions ha premiato Kvaratskhelia come miglior giovane del torneo, mentre Di Lorenzo è stato inserito nella top 11.