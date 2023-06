Nuovo allenatore: dopo i tanti rifiuti ora il cerchio si stringe La corsa sembra ristretta a Sousa, Galtier, Garcia e Benitez

Prosegue l'intrigo allenatore in casa Napoli. Potrebbe essere questa la settimana giusta, anche se i depistaggi e l'imprevedibilità del presidente De Laurentiis rendono difficile individuare la pista giusta. Si continua a parlare con insistenza di Paulo Sousa. L'allenatore della Salernitana ha sicuramente incontrato il presidente De Laurentiis, compromettendo il suo rapporto con il club granata. Tuttavia, il portoghese non sarebbe la prima scelta. Il presidente valuta anche Rudi Garcia, l'ex Roma oggi svincolato, e soprattutto l'altro francese, Cristoph Galtier, attualmente alla guida del Paris Saint Germain, ma pronto a dire addio. Sarebbe l'allenatore che ha lanciato Osimhen al Lille la prima scelta, ma le sorprese sono in agguato. Sembra tramontata, in ogni caso, la pista del tecnico emergente.

I rifiuti di De Zerbi, Motta e Italiano spingono De Laurentiis verso un profilo con maggiore esperienza, anche se lo stesso Sousa rappresenta una sorta di scommessa. E non va accantonata nemmeno la pista Benitez, che è pronto al ritorno essendosi anche pubblicamente proposto. Da capire quali saranno le prossime mosse del presidente, che tra pochi giorni partirà per gli Stati Uniti. Da chiarire anche la situazione su Giuntoli: il direttore sportivo aspetta un incontro per potersi liberare, ma non è detto che De Laurentiis accetti. Il club azzurro, infine, ha espresso il cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi, protagonista assoluto anche nel mondo del calcio e amico del patron De Laurentiis.