Per l'erede di Spalletti De Laurentiis "depista" e non ha fretta Candidati alla panchina restano Sousa, Galtier, Garcia e Benitez

Dopo una domenica particolare, trascorsa tra Roma e Bari per seguire la finale dei play off di Serie B, Aurelio De Laurentiis ha incassato la delusione per la mancata promozione della squadra del figlio Luigi ed è tornato a lavorare sul suo Napoli. Dovrebbero essere giorni, se non ore, decisive per il prossimo allenatore del Napoli. Dopo l'addio di Spalletti, la cui partenza deve essere ancora comunicata ufficialmente, prosegue la ricerca del suo successore. Difficile prevedere le mosse del presidente, che sta decidendo in quasi totale autonomia e oltre a non far trapelare novità spesso si diverte a depistare.

Lo ha fatto negli ultimi aggiornamenti pubblici, parlando di una lista di ben 40 nomi. In realtà la rosa dovrebbe essere estremamente più ristressa, e si presume che non siano poche le difficoltà a mettere un allenatore sulla panchina della squadra campione d'Italia. Segno evidente di come l'addio di Spalletti sia stato inaspettato. Ad oggi i candidati sembrano soprattutto due: l'allenatore della Salernitana Paulo Sousa e il francese Rudi Garcia. De Laurentiis sta valutando il suo preferito, mentre si allonta Galtier. L'attuale tecnico del Paris Saint Germain avrebbe fatto un'altissima richiesta economica. Più defilato, ma teoricamente in corsa anche il grande ex, Rafa Benitez.