IL PIZZINO SPOT di Urgo: La fata turchina Un profilo di Silvio Berlusconi legato alla sua grande passione per il calcio

Se n'è andato Silvio Berlusconi. Mi scuso di dedicargli "solo" un pizzino spot e non un articolo politico da prima, con tanto di nome e cognome, ma temo di finire in fondo a una lunga coda di detrattori e apologeti e, non volendo far parte né degli uni né degli altri, preferisco parlare solo di calcio. Appassionato come pochi, competente come pochissimi, anche alla faccia di qualche pallone gonfiato convinto di essere l'unto del signore (sempre dopo di lui però), ha scovato un allenatore bravo e maniacale come nessuno e ha trasformato cenerentola in una bellissima principessa.