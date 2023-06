Panchina del Napoli, i candidati sarebbero soltanto tre La "corsa" per sostituire Spalletti tra Galtier, Garcia e Paulo Sousa

Sembra essersi ristretta a tre nomi la lista dei candidati per la panchina del Napoli. Dal presidente De Laurentiis non arrivano segnali, anche perché la scadenza da lui fissata del 27 giugno è ancora lontana. Tuttavia è difficile pensare che per l'erede di Spalletti bisognerà aspettare così tanto. I candidati sembrano essere tre: Cristoph Galtier, Rudi Garcia e Paulo Sousa. Tre situazioni diverse, che De Laurentiis sta valutando. Sensazioni e voci che mutano ora dopo ora, con l'allenatore del Paris Saint Germain che ora viene dato per favorito. Si sta liberando dai campioni di Francia, forte di una penale di ben 6 milioni di euro. Avrebbe già parlato con De Laurentiis e sarebbe disposto a tornare in Italia dopo l'esperienza da giocatore.

Eppure la richiesta economica è alta: si parla di 5 milioni a stagione. Forse troppi per De Laurentiis. Più facile arrivare a Rudi Garcia, l'altro francese. L'ex allenatore della Roma è attualmente svincolato, e sicuramente non chiede uno stipendio così alto. Conosce bene il calcio italiano e avrebbe grandi motivazioni. Più enigmatica la situazione legata a Paulo Sousa: anche in questo caso, come per gli altri due, confermato l'incontro con De Laurentiis. Ma il presidente del Napoli non vuole pagare penali, e il portoghese ne ha una da 1 milione di euro. E forse non sarebbe la prima scelta: Galtier, che in Francia ha vinto due campionati e ha allenato un giovanissimo Osimhen, potrebbe essere il nome che stuzzica di più il presidente del Napoli.