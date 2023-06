IL PIZZINO SPOT di Urgo: I due fedifraghi Il caso De Laurentiis-Sousa che ha fatto gridare allo scandalo...

Tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico Paulo Sosa pare sia scoppiato l'amore. Non di quelli cheti e meditativi, vista l'età del patron del Napoli, bensì del genere cieco e travolgente. La signora Jacqueline se ne farà una ragione. Il problema è che - come avrebbe detto Fabrizio De Andrè - il concupito ha moglie, in questo caso la U.S. Salernitana 1919. Da qui, gli apriti cielo, i sermoni domenicali e le insurrezioni di piazza contro i due fedifraghi. Perfino articoli a cinque colonne sul misfatto. Resta solo da stabilire chi sia l'adescatore e chi l'adescato. Temo entrambi.