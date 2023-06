Tifosi in attesa del nuovo allenatore: si sogna un grande nome Si allontana la pista Sousa, resta forte il nome di Galtier. Ma si pensa anche a Mancini e Conte

Il Napoli resta ancora senza allenatore, ma De Laurentiis predica calma e chiede ai tifosi di non avere fretta. E' tutto nelle mani del presidente, che come sempre sceglie il tecnico in totale autonomia e solo dopo attente valutazioni. Tuttavia, la lista sembra assottigliarsi ogni giorno di più. Dopo Benitez, il cui ritorno non stuzzica De Laurentiis, sembra essere Paulo Sousa il prossimo a defilarsi. Non ci sono state evoluzioni, e probabilmente l'incontro con il presidente del Napoli, ma evidentemente era solo uno dei tanti appuntamenti del "casting" che va avanti da quasi 15 giorni.

Non c'è fretta, visto che il patron si è dato tempo fino al 27 giugno per scegliere, quando poi si trasferirà negli Stati Uniti per un periodo di vacanza. Ora il candidato principale sembra l'allenatore del Paris Saint Germain Galtier, che dovrebbe lasciare il suo club. Tuttavia, il francese avrebbe chiesto ben cinque milioni di euro a stagione, una richiesta forse eccessiva per la politica di De Laurentiis. Resta in corsa anche Rudi Garcia, disoccupato e con minori pretese economiche. Ma nessuno di questi nomi sembra davvero vicino. Per questo non si escludono sorprese e colpi di scena: i tifosi sognano nomi come Zidane o Conte, mentre resta in piedi l'ipotesi Mancini. Dopo la Nations League se ne potrebbe sapere di più.