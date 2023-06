In Francia sono sicuri: "Galtier ai piedi del vulcano" L'Equipe mette in prima pagina l'allenatore del Paris Saint Germain con dietro lo stemma del Napoli

Come un'indagine approfondita, fatta di indizi, dettagli da scovare, e depistamenti. La caccia al nuovo allenatore del Napoli è complicata per gli operatori di mercato, ma forse non per De Laurentiis, che a quanto dice ha le idee molto chiare. "State sereni, sarà un grande Napoli", ha detto il presidente. Parole che rassicurano i tifosi, ormai abituati ai proclami che il patron ha dimostrato di saper trasformare in fatti. Parole che fanno sognare i tifosi: la gran parte è convinta che Aurelio abbia in serbo una grande sorpresa per il successore di Spalletti. Gli indizi portano a un allenatore attualmente impegnato, altrimenti non si spiegherebbero questi giorni d'attesa.

Addirittura, De Laurentiis ha parlato del 27 giugno per la deadline. Segno che non occorre fretta, e che il patron sta aspettando qualcosa. Per questo le piste che portano ad allenatori svincolati (come Garcia o Benitez) perdono consistenza, altrimenti De Laurentiis li avrebbe già ingaggiati. In Francia, ad esempio, sono sicuri che Chrystoph Galtier sarà il nuovo allenatore del Napoli. Lo dice "L'Equipe" che spiega che appena l'ex tecnico del Lille si libererà dal Paris Saint Germain, sarà pronto a firmare per il suo nuovo club. Indizi, ma non si può escludere un colpo a sorpresa: un nome inaspettato, che in fondo i tifosi sognano.