Atletica, Europei a squadre: Sibilio e tanti big tra i convocati azzurri Il DT La Torre ha annunciato i 49 atleti italiani per la manifestazione che si svolgerà in Polonia

Sarà la cittadina di Chorzow, in Polonia, ad ospitare gli Europei a squadre (la vecchia Coppa Europa) di atletica leggera. Italia che si presenta come favorita ad un appuntamento in cui ci saranno tanti big della nostra atletica.

Oggi il direttore tecnico Antonio La Torre ha annunciato i convocati tra cui spicca anche il campione napoletano Alessandro Sibilio, che dopo l’ottima prova di Ginevra proverà a scendere sotto il muro dei 48’’ nei suoi 400 ostacoli. Impresa non difficile e che sarebbe fondamentale per portare punti pesanti alla squadra italiana. Tra gli altri grandi nomi da segnalare l’assenza dei campioni Olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs che è in ritardo di condizione e del salto in alto Gianmarco Tamberi, ma ci sono gli ori europei indoor Ceccarelli e Weir, gli olimpionici Tortu, Desalu, Patta, il campione d’Europa Crippa, i lunghisti Iapichino e Furlani. Si gareggerà da venerdì 23 a domenica 25 giugno.

Di seguito i 49 azzurri selezionati (25 uomini, 24 donne):

UOMINI

100m – 4x100m Samuele CECCARELLI Atletica Firenze Marathon S.S.

200m – 4x100m Filippo TORTU G.A. Fiamme Gialle

4x100m Fausto DESALU G.A. Fiamme Gialle

4x100m Matteo MELLUZZO G.A. Fiamme Gialle/A.S. Dil. Milone

4x100m Lorenzo PATTA G.A. Fiamme Gialle

4x100m Marco RICCI SSD Nissolino Sport Srl ASU

400m – 4x400m mista Lorenzo BENATI G.S. Fiamme Azzurre/Atl. Roma Acquacetosa

4x400m mista Brayan LOPEZ G.S. Fiamme Azzurre/Athletic Club 96 Alperia

4x400m mista Edoardo SCOTTI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

800m Catalin TECUCEANU G.S. Fiamme Oro Padova/Silca Ultralite Vitt. V.To

1500m Pietro ARESE G.A. Fiamme Gialle

5000m Yemaneberhan CRIPPA G.S. Fiamme Oro Padova

3000 siepi Osama ZOGHLAMI C.S. Aeronautica Militare

110hs Hassane FOFANA G.S. Fiamme Oro Padova

400hs – 4x400m mista Alessandro SIBILIO G.A. Fiamme Gialle

Alto Stefano SOTTILE G.S. Fiamme Azzurre

Asta Claudio M. STECCHI G.A. Fiamme Gialle

Lungo Mattia FURLANI G.S. Fiamme Oro Padova/Atl. Stud. RI A. Milardi

Triplo Tobia BOCCHI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Peso Zane WEIR G.A. Fiamme Gialle/ ASD Enterprise Sport & S.

Disco Alessio MANNUCCI C.S. Aeronautica M./Atletica Livorno

Martello Giorgio OLIVIERI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Giavellotto Michele FINA C.S. Esercito/Atl. Brugnera PN Friulintagli





100m – 4x100m Zaynab DOSSO G.S. Fiamme Azzurre

200m – 4x100m Dalia KADDARI G.S. Fiamme Oro Padova

4x100m Anna BONGIORNI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

4x100m Vittoria FONTANA C.S. Carabinieri Sez. Atletica

4x100m Alessia PAVESE C.S. Aeronautica M./Atl. Brescia 1950

4x100m Johanelis HERRERA A. C.S. Aeronautica M./Atl. Brescia 1950

400m – 4x400m mista Alice MANGIONE C.S. Esercito/Atl. Brescia 1950

4x400m mista Eleonora MARCHIANDO C.S. Carabinieri Sez. Atl./Atletica Sandro Calvesi

4x400m mista Anna POLINARI C.S. Carabinieri Sez. Atl./Atl. Brescia 1950

800m Eloisa COIRO G.S. Fiamme Azzurre

1500m Sintayehu VISSA Atl. Brugnera PN Friulintagli

5000m Nadia BATTOCLETTI G.S. Fiamme Azzurre

3000 siepi Eleonora CURTABBI Atletica Gio’ 22 Rivera

100hs Elisa DI LAZZARO C.S. Carabinieri Sez. Atletica

400hs – 4x400m mista Ayomide T. FOLORUNSO G.S. Fiamme Oro Padova

Alto Erika FURLANI G.S. Fiamme Oro Padova

Asta Roberta BRUNI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Lungo Larissa IAPICHINO G.A. Fiamme Gialle

Triplo Ottavia CESTONARO C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Peso Monia CANTARELLA Atl. ARCS CUS Perugia

Disco Daisy OSAKUE G.A. Fiamme Gialle

Martello Sara FANTINI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Giavellotto Federica BOTTER Atl. Brugnera PN Friulintagli