A Garcia due anni di contratto con opzione per il terzo. Tre milioni di ingaggio La presentazione del nuovo allenatore la prossima settimana

Aurelio De Laurentiis ha finalmente annunciato il sostituto di Luciano Spalletti. Comunicato ufficiale arrivato a sorpresa nella serata di ieri, lasciando tutti di stucco. Era stato, infatti, il giorno in cui si era parlato con insistenza di Christoph Galtier, dato per certo dall'Equipe. E invece il presidente azzurro, come ama fare, ha stupito tutti: E' Rudi Garcia il nuovo tecnico azzurro. "Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni - ha scritto il patron azzurro - sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo!". Al francese, reduce dalla poco positiva esperienza all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, un contratto di due anni con opzione per il terzo, esattamente come il suo predecessore.

Lo stipendio dovrebbe essere leggermente più alto: si parla di 3 milioni a stagione, ma il club azzurro dovrebbe usufruire del Decreto Crescita per risparmiare sull'ingaggio lordo. Garcia è conosciuto soprattutto per l'esperienza alla Roma, in cui ha allenato giocatori del calibro di Totti, Pjanic, Salah e Gervinho. La curiosità è che fu esonerato, e al suo posto fu chiamato un certo Luciano Spalletti. Per Rudi esperienze anche in patria, con uno scudetto vinto col Lille nel 2011 e positive esperienze europee con il Marsiglia e il Lione. Si tratta di un allenatore motivato, che ha voglia di rimettersi in gioco: "Che piacere sposare questo progetto - ha scritto sui social - Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia”.