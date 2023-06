IL PIZZINO SPOT di Urgo: dura lex sed lex Kim Min-jae e la ricca clausola rescissoria

Dal vocabolario Treccani: "Regola di diritto della tradizione scolastica, con cui si afferma la necessità morale di piegarsi a una legge, anche se dura; è spesso ripetuta per indicare in genere la necessità di accettare un’imposizione o una situazione quando il dovere lo esige." La "legge", nel caso di Kim Min-jae, difensore coreano arrivato neanche proprio in fasce dalla Turchia sul filo di lana, strappandolo al Lille non al Paris Saint Germain, era rappresentata dal contratto che (chissà perchè) prevedeva una "ricca" clausola rescissoria valida per un tempo breve ma mortifero.