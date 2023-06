IL PIZZINO SPOT di Urgo: "L'uomo dei sogni" Il presidente De Laurentiis deve aver fede: quello che si è fatto può essere replicato

C'è una bellissima canzone di Francesco Guccini dal titolo "Vedi cara", che dice "Non rimpiango tutto quello che mi hai dato / Che son io che l'ho creato e potrei rifarlo ora / Anche se tutto il mio tempo con te non dimentico perché / Questo tempo dura ancora". Si dismettano i panni del rimpianto e del vittimismo e si torni a guardare al futuro con speranza e fiducia. Quello che si è fatto può essere replicato, il dado è solo tratto, la strada è già tracciata, non resta che credere si possa ancora crescere. Deve aver fede il presidente su tutti, il nostro "uomo dei sogni".