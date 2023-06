Comincia l'era Garcia: domani la presentazione al Museo di Capodimonte Il nuovo allenatore del Napoli atteso in città: è già pronto a cercare casa

Sta per cominciare l'era Rudi Garcia: mentre Spalletti prosegue con i festeggiamenti, questa volta nella sua tenuta in Toscana, in casa azzurra l'attesa è per il nuovo allenatore. Il francese è atteso domani in città, dove sta già cercando casa. Potrebbe abitare a Posillipo, dove si trasferirà con la sua compagna, l'italiana Francesca Brienza, che ha conosciuto durante l'esperienza a Roma quando lei era giornalista al seguito dei giallorossi. Lunedì, invece, la presentazione ufficiale: appuntamento nel pomeriggio in una location speciale e inedita.

Garcia sarà presentato all'interno del museo del Real Bosco di Capodimonte, segno di come De Laurentiis voglia dare inizio al nuovo corso in maniera indimenticabile. Il presidente ha promesso al nuovo allenatore che allenerà una squadra forte: la cessione di Kim tramite clausola rescissoria sembra inevitabile, ma il patron farà di tutto per trattenere Osimhen. Presto un incontro con gli agenti, nel quale De Laurentiis ribadirà che il prezzo di vendita è di 150 milioni di euro. E per provare a trattenere l'attaccante sarà pronto a proporre il rinnovo, con un contratto milionario che potrebbe far felice il nigeriano, i tifosi e soprattutto il nuovo tecnico, che non vuole guidare una squadra indebolita.