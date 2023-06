A Zielinski proposto il rinnovo a cifre inferiori, se non accetta sarà addio Il centrocampista vuole restare, ma ha un ingaggio molto alto

Tra i calciatori che potrebbero lasciare il Napoli in questa stagione c'è senza dubbio Piotr Zielinski, essendo in scadenza di contratto tra un anno. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Piotr vuole restare, a Napoli sta bene, ma le rigide regole della sostenibilità economica che si è dato De Laurentiis impongono un sacrificio: il polacco guadagna già 3,5 milioni netti e un rinnovo (è in scadenza 2024) la società è disposta a firmarlo solo a cifre inferiori. Accetterà il giocatore più “anziano” in rosa (è arrivato nel 2016) o magari accetterà delle proposte più interessanti economicamente che arrivano dalla Premier, e rifiutate l’estate scorsa (vedi West Ham)?".