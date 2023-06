Garcia scelto per le forti motivazioni: De Laurentiis lo ha convinto così Il presidente del Napoli era deluso dall'addio di Spalletti

Rudi Garcia e la voglia di rimettersi in gioco, di accettare una grande sfida. Sarebbe stato questo aspetto, soprattutto motivazionale, a colpire il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Deluso dalla voglia di andare via di Spalletti, che dopo due anni si è detto stanco e col suo ciclo concluso, il presidente cercava un allenatore motivato e pronto a reggere le pressioni della città campione d'Italia. Chiaramente, anche il francese ha chiesto rassicurazioni: De Laurentiis ha chiarito che il suo Napoli sarà forte come quello di Spalletti. Non con Kim, però: il difensore coreano è vicino all'accordo col Bayern Monaco, che pagherà la clausola rescissoria. Tuttavia, il presidente azzurro si sarebbe impegnato affinché l'addio del coreano sia il solo di questa sessione estiva.

De Laurentiis ha già definito la conferma di Kvaratskhelia, che rinnoverà il contratto al doppio dello stipendio e resisterà alle tentazioni dall'estero. Ora l'obiettivo è confermare anche Victor Osimhen. In questo caso la trattativa è più difficile: il nigeriano ha solo due anni di contratto, e dopo il primo triennio in azzurro potrebbe desiderare una nuova esperienza. Le offerte non mancano, ma il Napoli lo valuta 150 milioni. Difficile che arrivi un'offerta così alta, e per questo il presidente azzurro vorrebbe convincere l'attaccante a restare con un nuovo ricco contratto. Il nigeriano potrebbe non essere il solo confermato eccellente. Anche l'artefice del mercato, il ds Cristiano Giuntoli, alla fine potrebbe trovare un accordo per rimandare la sua partenza di almeno un anno.