Anguissa, nostalgia di Spalletti: "E' il migliore" Il centrocampista camerunense è un punto di riferimento per il nuovo allenatore del Napoli Garcia

Rudi Garcia lo aspetta a braccia aperte, eppure Frank Anguissa ha ancora nostalgia di Spalletti. Altri elogi per l'ormai ex allenatore del Napoli arrivano dal centrocampista africano, che in un'intervista ad "Athletic" ha elogiato le qualità tecniche e umane del toscano. "Gli devo tutto, mi ha fatto crescere come uomo e come calciatore - ha detto - è stato bravissimo anche a creare un rapporto umano, lo ha fatto con tutti i noi. Si interessava del nostro tempo libero e di nostri eventuali problemi a casa. Lo sentivamo tutti molto vicino". Parole al miele, che il centrocampista ha rilasciato prima dell'arrivo di Garcia.

E proprio l'allenatore francese ha aperto le braccia ad Anguissa: lo ha lanciato nel Marsiglia, quando era un giocatore emergente, e ora lo ritrova maturato e soprattutto leader dello spogliatoio. "Sono felice di allenarlo ancora - ha detto il nuovo tecnico azzurro - ho visto quanto è maturato. In sette anni ha fatto grande esperienza e questo scudetto lo ha portato a fare il salto di qualità, sia in campo che nello spogliatoio". E probabilmente sarà proprio Anguissa a parlare di Garcia ai suoi compagni: ci sarà tempo durante le vacanze. La data del raduno è fissata per il 12 luglio a Castel Volturno.