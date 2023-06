Napoli, Rudi Garcia ha definito il suo staff Tre nuovi collaboratori per l'allenatore del Napoli

Mercato ma non solo: tra le priorità di Rudi Garcia c'è sicuramente quella di definire lo staff che lo accompagnerà nella sua avventura al Napoli. A fare il punto della situazione è l'edizione odierna del Corriere dello Sport. "Luciano Spalletti non ha lasciato solo un’eredità pesante e l’atmosfera magica del suo calcio, di suo c’è altro ancora: c’è Francesco Sinatti, il preparatore atletico, ormai uno di famiglia per il Napoli; c’è Alejandro Rosalen Lopez, il preparatore dei portieri; c’è lo staff sanitario del dottor Canonico; e c’è Simone Beccaccioli, il match-analyst, lo stratega occulto che se ne sta dietro a un video, viviseziona le avversarie, studia anche i calciatori da acquistare e che con Garcia ha già vissuto un’esperienza umana e professionale a Roma. Ma il gruppo, ovviamente, è destinato ad arricchirsi: Garcia ha portato con sé Stephane Jobard e Claude Fichaux, i collaboratori di sempre, a cui si è aggiunto Paolo Rongoni .