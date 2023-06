IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il guelfibellinismo de noantri Incomprensibili le accuse rivolte nei confronti del presidente De Laurentiis

Il guelfibellinismo - crasi molto ardita dei già astrusi e cacofonici guelfismo e ghibellinismo - è una condizione ignominiosa, in quanto richiede cieca animosità ed estenuante partigianeria al solo scopo di creare fazioni dove non se ne sente alcun bisogno. Se poi è esercitato ad hoc per screditare qualcuno è addirittura miserabile. È quanto messo in piedi dal giornalista Alfredo Pedullà, che ha accusato Aurelio De Laurentiis di aver "rotto un grande giocattolo" (ovviamente per suo tornaconto). Paolo Del Genio e Umberto Chiariello gli hanno risposto per le rime. E tanto basta.