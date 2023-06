Il Napoli ha individuato il possibile erede di Zielinski Al club azzurro piace Koopmeiners dell'Atalanta

Il Napoli ha sfogliato la margherita e ha scelto Koopmeiners come rinforzo a centrocampo. Se Zielinski non dovesse rinnovare. La priorità sarebbe il forte centrocampista dell'Atalanta. Il quotidiano scrive: "In mezzo al campo, ma da un bel po’, il sogno è stato Koopmeiners (25), che da quando Gabri Veiga del Celta Vigo sembra orientato verso la Premier ha solo Samardzic (21) e qualche inevitabile mister X come «concorrente»".