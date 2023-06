De Laurentiis chiede 180 milioni al Paris Saint Germain per Osimhen L'attaccante nigeriano tra il rinnovo col Napoli e la "maxi offerta"

Victor Osimhen piace molto al Psg ma l'ostacolo principale è rappresentato dalla richiesta del Napoli. Secondo Le Parisien, infatti, il presidente De Laurentiis avrebbe informato il club parigino: la valutazione del calciatore è di 180 milioni di euro. Una cifra che, secondo i media francesi, difficilmente il Psg vorrà spendere, nonostante la stima di Campos per il calciatore conosciuto al Lille.

Su Osimhen ci sono diverse big europee, il Napoli vorrebbe trattenerlo ma, come detto da De Laurentiis durante la presentazione di Garcia, quando ha parlato anche di accordo biennale per il rinnovo, tutto dipenderà dalle eventuali offerte che arriveranno. Il Psg è tra i club interessati, ma l'iniziale richiesta del presidente azzurro ha spaventato i dirigenti francesi che potrebbero ora virare altrove le proprie attenzioni per rinforzare l'attacco.