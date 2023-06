IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il "nemico" di fronte Nello spareggio salvezza tra Spezia e Verona il popolo azzurro si è equamente diviso

Nello spareggio salvezza tra Spezia e Verona il popolo azzurro si è equamente diviso tra tifare, ops scusate, gufare l'uno o l'altro dei due contendenti, ma con una chiara prevalenza per i veneti, se non altro in ossequio a storia e tradizioni. Non è un caso, infatti, che il miglior striscione di sempre del tifo organizzato sia stato scritto proprio "contro" di loro. Io invece sono fieramente stato della corrente opposta, grazie ai recenti meriti acquisiti sugli spalti dai supporter spezini. Quanto poi ai veronesi, avrebbe detto Sergio Leone, "meglio averli di fronte che alle spalle".