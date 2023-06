Paris Saint Germain su Osimhen, ma De Laurentiis è pronto a resistere Presto un incontro tra il presidente del Napoli e i procuratori del nigeriano

Tra rinnovo e tentazioni dall'estero. Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: Victor Osimhen via solo per un'offerta irrinunciabile, e intanto ci sarebbe già l'intesa per un rinnovo biennale. Situazioni in apparenza contrastanti, anche se in questo mercato dai grandi colpi in arrivo dalla Premier e dall'Arabia tutto può succedere. Anche che arrivino richieste giudicate "folli". Il Napoli avrebbe chiesto 180 milioni al Paris Saint-Germain per cedere Victor Osimhen. Lo sostiene Le Parisien. Secondo la testata francese Aurelio De Laurentiis, che "non vuole svendere la stella della sua squadra", è "di solito particolarmente duro negli affari e intende rimanere fedele alla sua reputazione durante questa finestra di trasferimento estiva".

Le Parisien considera questa "una cifra esorbitante e sproporzionata" ed è convinto che il PSG non risponderà a questa "delirante richiesta del Napoli". Intanto, il primo rinforzo chiesto dal nuovo allenatore del Napoli Rudi Garcia sarebbe Kevin Danso del Lens. Il 24enne difensore austriaco potrebbe essere il possibile sostituto in caso di partenza di Kim, con il Bayern Monaco pronto a pagare la clausola rescissoria per prendere il coreano. In attacco, in caso di partenza di Victor Osimhen, piace Jonathan David del Lille, attaccante canadese di 23 anni.