Nessun dubbio su Kvaratskhelia: resta e rinnova il contratto Stipendio raddoppiato per l'attaccante georgiano

Kim andrà via, Osimhen è in bilico, ma Khvicha Kvaratskhelia resta e rinnova: il Napoli ripartirà sicuramente da uno dei tre gioielli della passata stagione, e sicuramente il calciatore di miglior prospettiva. Il "crack" dell'ultimo campionato, arrivato da sconosciuto e col cognome impronunciabile, si è subito imposto in Serie A e in Europa, ottenendo subito lo scudetto e il riconoscimento di miglior giocatore del campionato. Niente male per il 22enne georgiano, che per molti è un predestinato.

Per fortuna, a differenza del coreano e del nigeriano, non ha ambizioni all'estero. Kvara vuole rimanere a Napoli e completare il suo percorso di crescita e maturazione: a patto, però, di avere un contratto il più possibile simile a quello di un top player. De Laurentiis lo ha accontentato: l'accordo siglato appena un anno fa è stato prolungato di un anno, fino al 2028. E soprattutto lo stipendio è stato quasi raddoppiato. Dal milione e due che oggi l'attaccante guadagna, arriverà un ingaggio da quasi tre milioni a stagione. Una gratificazione meritata per un giocatore che si appresta a diventare l'uomo copertina del Napoli di Garcia.