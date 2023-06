Kim vicino al Bayern Monaco: in arrivo 60 milioni La cessione del difensore coreano del Napoli sembra inevitabile

La partenza per Dimaro è in programma il 14 luglio, mentre il 15 scadrà la clausola rescissoria valida soltanto per i club stranieri che permetterebbe a Kim di liberarsi in automatico. L’importo è variabile in base al fatturato del club che la paga, nel caso concreto il Bayern Monaco dovrebbe versare al Napoli circa 60 milioni. Un flusso in entrata molto importante, che verrebbe parzialmente reinvestito per un altro difensore centrale. Il sostituto del sudcoreano è stato già individuato: Kevin Danso del Lens, valutato sui 15 milioni o poco più. Garcia ovviamente si augura che l’eventuale avvicendamento si verifichi nei tempi più brevi possibili, magari prima di recarsi in Trentino