IL PIZZINO SPOT di Urgo: Qualcuno doveva pur venire La discussione è aperta sull'ingaggio di Rudi Garcia nuovo tecnico del Napoli

Eh sì, qualcuno doveva prima o poi pur venire dopo l'uscita di scena di Luciano Spalletti dal teatro napoletano. Non tutti sono contenti di chi gli è seguito, quel Rudi Garcia - di nuovo un ex Roma - dall'aria arguta e scanzonata, ma anche un lavoratore instancabile e attento a ogni più piccolo dettaglio. Chi lo ha conosciuto in capitale ne parla ancora benissimo. Speriamo sia così anche da noi. Certo è che dopo la separazione consensuale (non l'esonero come vanno dicendo in tanti) dal club arabo in cui militava, aveva bisogno di un rilancio. E quale posto migliore della "città del calcio"?