Osimhen, il Napoli fissa il prezzo per cederlo: non si scende sotto 150 milioni Intanto nel presepe di San Gregorio Armeno spunta Rudy Garcia

Un clima sereno nell'incontro di ieri tra De Laurentiis e l'agente di Osimhen, Calenda. Da una parte ci sono le prove di rinnovo del contratto in scadenza nel 2025, dall'altra il corteggiamento non solo del Psg ma anche del Chelsea.

E' lo scenario che si sta aprendo sul futuro di Osimhen. Sul tavolo l'adeguamento economico dell'attuale ingaggio che è di circa 4,5 milioni di euro a stagione.

Resta la distanza tra l'offerta del club, con AdL disposto spingersi non oltre i 6 milioni (più bonus per arrivare a sette) e una richiesta che, invece, è stata del doppio del compenso attuale. Ora il weekend servirà alle parti per riflettere e capire come andare avanti nella trattativa.

In questo contesto non mancano le pretendenti ma sia il Psg che il Chelsea valutano il cartellino di Osimhen intorno ai 120 milioni. De Laurentiis su questo è stato intransigente: non si scende sotto i 150 milioni di euro. La classica offerta irrinunciabile, in sostanza, altrimenti non si discute neanche.

Intanto Il mondo del presepe napoletano riserva il suo benvenuto al neo allenatore azzurro Rudi Garcia. Lo fa con una statuina del presepe dedicata al neo tecnico realizzata dall'artigiano Genny Di Virgilio a San Gregorio Armeno.