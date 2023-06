IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il risultato eterno Gli indiscussi meriti del tecnico Spalletti nella vittoria dello scudetto del Napoli

È difficile non dare a Luciano Spalletti meriti incommensurabili, per il terzo scudetto ottenuto dal Napoli dopo il terzo posto della stagione precedente - la prima del tecnico di Certaldo nella città partenopea - e con la concreta possibilità di trasformare quel piazzamento in un'altra grande vittoria. E tutto ciò dopo i fallimenti di "nientemeno Ancelotti" (non solo per colpa sua) e Gattuso (solo per colpa sua). Ma ciò che colpisce di più sono gli attestati di stima e affetto dei calciatori azzurri - l'ultimo di Juan Jesus - che amplificano il risultato personale e lo rendono eterno.