Napoli, il prossimo a partire è Giuntoli: lo aspetta la Juventus De Laurentiis sta trattando la risoluzione con il direttore sportivo

Imminente addio di Cristiano Giuntoli, pronto a liberarsi dai vincoli contrattuali col Napoli rinunciando a circa 2 milioni di euro, 4 per il Napoli al lordo. Un addio che dovrebbe consumarsi a inizio settimana. Dai 90 milioni della clausola di Gonzalo Higuain incassati nel 2016 dai bianconeri ai soldi che l’uomo mercato toscano lascerà sul tavolo – e nelle casse del club – per l’uscita anticipata. Tra premi, bonus e stipendi potrebbero ballare fino a 2 milioni (quindi più o meno il doppio come risparmi aziendali lordi per la società azzurra). E i primi giorni di luglio, probabilmente il 3 o il 4, Giuntoli inaugurerà l’avventura in bianconero partendo da Massimiliano Allegri.