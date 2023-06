Danso verso il Lipsia, DeLa vuole Itakura. Scalvini costa tanto Il Napoli cerca un difensore per sostituire il partente Kim

Se era in cima alla lista fino a pochi giorni fa non può destare (improvvisamente) alcuna perplessità. Il Napoli vuole sempre Kevin Danso del Rennes, ma ha ricevuto un “no grazie” dall’entourage del difensore. Rudi Garcia aveva molto apprezzato il nome del possibile sostituto di Kim, ma i primi approcci di Micheli e Mantovani sono andati male. Freddezza da parte degli agenti di Danso, perché stanno aspettando il Lipsia. I tedeschi sono in trattativa per cedere il croato Gvardiol al Manchester City, e avrebbero indiduato proprio in Danso il sostituto. Il giocatore sarebbe molto interessato, e non a caso non aspetta altro che una chiamata. Condizioni che non sono compatibili con la linea del Napoli, che cerca giocatori molto interessati al trasferimento in azzurro. Si guarda, quindi, anche altrove. Un pallino del presidente De Laurentiis è il giapponese Ko Itakura del Borussia Monchengladbach. Emissari del Manchester City, che lo portarono in Europa, ne hanno parlato un gran bene.

Giocatore in crescita, ma va preso adesso perché ha già 26 anni. Costa poco (15 milioni la stima, ma è arrivato in Germania appena un anno fa. L’altro inconveniente è che giocherà la Coppa d’Asia a gennaio, ma anche Kim avrebbe avuto lo stesso destino. Micheli e Mantovani (di fatto i nuovi ds, con il primo che ha responsabilità maggiori) che valutano. Itakura è il difensore che come caratteristiche somiglia di più a Kim. Più defilato un altro giapponese, Hiroki Ito dello Stoccarda. 24 anni, anche lui costa poco, ma va valutato con attenzione. Attraente anche il torinista Schuur, ma in questo caso serviranno molti soldi, perché Cairo ha parlato di 30 milioni e di un interesse anche del Crystal Palace. Costa moltissimo anche Scalvini, che l’Atalanta valuta addirittura 40 milioni, ma che effettivamente potrebbe essere in vendita. De Laurentiis per il nuovo difensore non vorrebbe andare oltre la cifra spesa un anno fa per Kim. Nella lista anche lo slovacco David Hancko, talento slovacco esploso questa stagione con la maglia del Feyenoord, ma che oggi non sembra in cima alla lista. Servirà ancora qualche giorno.