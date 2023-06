Caccia al difensore: si sfrutteranno i 60 milioni in arrivo da Kim Ma De Laurentiis non si vorrebbe "svenare"

Il mercato del Napoli sta per entrare nel vivo: per i primi annunci bisognerà attendere il 1 luglio, quando si conoscerà anche la verità sui riscatti. Ad oggi è certo solo quello di Giovanni Simeone, come annunciato dal club azzurro. Da capire cosa ne sarà di Gollini e Ndombele, gli altri prestiti che potrebbero invece andare via. Soprattutto, c'è attesa per il destino di Kim Min-jae. Il difensore coreano è stata la sorpresa del campionato e un assoluto punto di forza della squadra di Spalletti: attualmente è impegnato in Corea per svolgere il servizio militare, ma i suoi agenti sono in trattativa con il Bayern Monaco. Il club tedesco è pronto a pagare la clausola rescissoria di 60 milioni di euro: soluzione alla quale il Napoli non si può opporre.

Ecco perché il club di De Laurentiis, orfano del partente ds Giuntoli, si sta muovendo per dare subito un sostituto a Garcia. Continua a piacere l'austriaco Danso del Lens, che però aspetta una chiamata dal Lipsia. Dalla Serie A piacciono molto Scalvini dell'Atalanta e Schurrs del Torino, con il bergamasco al primo posto. Si tratta, però, di due giocatori che costano molto. In passato De Laurentiis ha accenato a un giapponese: il prescelto potrebbe essere Ko Itakura del Borussia Monchengladbach. Il difensore ha 26 anni e ha un passato al City: non costa molto, ma è arrivato da solo un anno e sarà difficile da portare via. Infine, spunta anche il colombiano Lucumì, arrivato un anno fa al Bologna ma già da tempo sotto osservazione dello scouting azzurro.