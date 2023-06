IL PIZZINO SPOT di Urgo: Colpi al ribasso Il caso Giuntoli e la manovra della Juve per depotenziare il Napoli.

Xavier Jacobelli, non proprio uno qualsiasi, parlando a Radio Bianconera, non so se per piaggeria o solo per condiscendenza, ha detto che "con Giuntoli la Juventus prende il migliore al momento, e quando sarà ufficiale il suo addio al Napoli, potrà ritenersi soddisfatta di aver piazzato un grande colpo di mercato”.

Contesto questa affermazione, e non perché il nostro nuovo separato in casa in sia bravo, tutt'altro, lo è, com'è pure scaltro e introdotto, ma poichè è stato preso non tanto per migliorare la società torinese quanto per depauperare quella partenopea. Come sempre.