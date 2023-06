De Laurentiis vuole il rinnovo di Osimhen: presto un nuovo incontro Il presidente farà di tutto per accontentare il giocatore, ma per ora c'è un "no" alla prima offerta

Chiudere la questione Osimhen nel minor tempo possibile. Questo l'obiettivo del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che non vuole perdere il suo attaccante, oggi eletto miglior giocatore africano dell'anno. L'incontro della scorsa settimana tra il patron e l'agente italiano del giocatore è stato interlocutorio: il giocatore non ha chiesto la cessione, ma in caso di offerte importanti vorrebbe guardarsi intorno. Il prezzo fissato da De Laurentiis è altissimo, non meno di 150 milioni. Contestualmente, il presidente ha offerto all'attaccante un rinnovo biennale, forte di un'intesa di massima con lo stesso Osimhen. 6.5 milioni all'anno, 2 in più rispetto allo stipendio attuale.

Per ora è arrivato un "no", perché gli agenti ritengono che un calciatore valutato 150 milioni deve guadagnare molto di più. Non si tratta, comunque, né di una richiesta folle né di un braccio di ferro. Osimhen lascerà lavorare i suoi procuratori per trovare un accordo. Se davvero arriverà un'offerta così alta De Laurentiis non si potrà opporre, ma nel frattempo vorrebbe il rinnovo. E' possibile che alzando ancora un po' la cifra offerta si possa arrivare alla firma. E non si esclude neanche l'inserimento di una clausola rescissoria valida dal prossimo anno, che possa liberare Osimhen più facilmente e a cifre inferiori. Questioni che saranno chiarite in un prossimo incontro atteso a breve: De Laurentiis, infatti, vorrebbe sistemare il tutto velocemente per non andare incontro a un altro tormentone estivo.